ضبط 920 كيلو جرام من #الأسماك مجهولة المصدر في #عسير

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة عسير أمس، (920 كجم) من الأسماك مجهولة المصدر يتم بيعها في بسطة عشوائية بسوق الأسماك في أبها.

وأوضحت الأمانة أنها صادرت وأتلفت الكمية، إضافة إلى إزالة البسطة من الموقع مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على البائع.

وأشارت إلى أن الإزالة تمت بعد رصد عدة مخالفات في الموقع، منها مخالفة اشتراطات النقل والتخزين و بيع أسماك مجهولة المصدر، مؤكدة أنها لن تتهاون في إزالة البسطات العشوائية التي تنتشر بعض في الأماكن العامة والطرقات لما تسببه من تشوه بصري، وعدم التقيد بالشروط الصحية لبيع المواد الغذائية