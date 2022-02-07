جامعة أم القرى تفتح القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1444هـ

تستقبل عمادة الدراسات الجامعية بجامعة أم القرى، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 / 07 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 07 / 1443 هـ, طلبات الالتحاق في برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية، وبدون رسوم دراسية) لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، للعام الجامعي 1444هـ.

ودعت العمادة الراغبين والراغبات في الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعة، إلى ضرورة الاطلاع والالتزام بشروط القبول المعلن عنها والمنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقواعدها التنظيمية والتنفيذية بجامعة أم القرى.

وأوضحت أن الشروط العامة للقبول في برامج الدراسات العليا تتمثل في أن يكون المتقدم سعودياً أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وكذلك يُشترط للقبول في مرحلة “الماجستير” حصول المتقدم على تقدير “جيد جداً” على الأقل في المرحلة الجامعية، كما يُشترط للقبول بمرحلة “الدكتوراه” الحصول على تقدير “جيد جداً” على الأقل في مرحلة الماجستير، ويُشترط للقبول بمرحلة “الدبلوم العالي” حصول المتقدم على تقدير “جيد” على الأقل في المرحلة الجامعية ، علاوة على أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً ، إلى جانب تقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه ، وإحضار موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً ، وكذا إحضار خطاب بموافقة صاحب الصلاحية للموظفين بالتفرغ التام لمتقدمي مرحلة الدكتوراه، إذا كان البرنامج يقدم في الفترة الصباحية.