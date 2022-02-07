اتحادات كرة القدم في بريطانيا وإيرلندا تتفق على توحيد جهودها لاستضافة “يورو 2028”

أعلنت اتحادات كرة القدم في المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، إنها ستتجنب المنافسة فيما بينهما، فيما يتعلق باستضافة بطولة كأس العالم 2030م، واتفقت مجموعة تلك الاتحادات، التي تضم اتحادات كرة القدم الإنجليزية والأسكتلندية والويلزية، إضافة إلى اتحاد جمهورية إيرلندا على التركيز على المنافسة في استضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية 2028م بدلاً عن كأس العالم 2030.

وقالت الاتحادات الخمسة في بيان مشترك بهذا الشأن: “استضافة بطولة الأمم الأوروبية توفر عائداً استثمارياً مشابها لعوائد الاستثمار في بطولة كأس العالم، لا سيما أن البطولة الأوروبية تحمل تكلفة تنفيذ أقل، وإمكانية جني الثمار في وقت قصير تعد فرصة جيدة.

وعدّ البيان الاستضافة الجماعية للبطولة الأوربية “يورو 2028″، شرفًا وامتيازًا، مشيراً إلى أن التشارك في تنظيم المنافسة الأوروبية سيكون فرصة رائعة لإظهار التأثير الحقيقي لاستضافة بطولة كرة قدم عالمية من خلال إحداث تغيير إيجابي وترك إرث دائم عبر مجتمعات البلاد المختلفة.