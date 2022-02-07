كتاب لترامب يحقق له أرباحا بالملايين .. و المحتوى مفاجأة

حقق كتاب الصور الذي نشره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل بضعة أشهر أرباحا له وصلت إلى ملايين الدولارات، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وبحسب الشبكة فإن صفقة كتاب “Our Journey Together، رحلتنا معا”، الذي يحتوي على صور لترامب خلال فترة رئاسته والذي تم بيعه مقابل 75 دولارا أمريكيا ومقابل 230 دولارا (النسخة التي تحتوي على توقيع ترامب)، حققت 20 مليون دولار في أقل من شهرين منذ طرحه للبيع في أواخر نوفمبر.

وقالت مصادر للشبكة إن جزءا من شعبية الكتاب بين جمهور ترامب هو التسميات التوضيحية تحت الصور والتي كتبها بنفسه.