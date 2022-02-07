الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي في مقر الهيئة اليوم دينيسون أوفوت نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محمد البرغوثي الملحق الإعلامي والمتحدث باسم السفارة، ومروة المصري مسؤولة الشؤون الإعلامية بالإضافة إلى أماني مكي نائبة رئيسة المراسم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمامات المشتركة. كما بحث اللقاء سبل تطوير التعاون في شتى المجالات الإعلامية، وتعزيز التواصل وآلياته. من جهته عبر نائب رئيس البعثة السيد أفوت عن اندهاشه من سرعة التطورات التي تشهدها المملكة تنفيذاً لرؤية المملكة 2030م مبيناً بأن تلك التغييرات الواسعة في كافة المجالات تمثل سبلاً جديدة لصناعة رسائل إعلامية دولية يمكن عكسها من خلال تفعيل سبل الشراكة بين الهيئة والجهات النظيرة لها في الولايات المتحدة الامريكية.