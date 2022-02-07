واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم داعش بخراسان

عرضت الولايات المتحدة الاثنين مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدّم أيّ معلومة تتيح “التعرّف على أو تحديد مكان” وجود زعيم تنظيم داعش-ولاية خراسان ثناء الله غفاري.

وهذه المكافأة التي وعدت بتقديمها وزارة الخارجية الأميركية، تعني أيضاً كلّ شخص يقدّم معلومة تساعد في “توقيف أو إدانة” منفّذي “الهجوم الإرهابي الذي نُفّذ في 26 أغسطس 2021 في مطار كابول” وتبنّاه تنظيم داعش-ولاية خراسان وأسفر عن نحو مئة قتيل بينهم 13 عسكرياً أميركياً.

وأدرجت الخارجية الأميركية شهر نوفمبر الماضي، ثناء الله غفاري، على لائحة الإرهاب، وهو المعروف أيضا باسم شهاب المهاجر، وهو الأمير العام الحالي لـ”داعش في خراسان”، والذي تم تعيينه لقيادة التنظيم في أفغانستان في يونيو 2020.