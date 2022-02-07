وكيل أمانة الرياض يزور محافظة الدلم لمتابعة أهم منجزات 2021 ومستهدفات 2022

زار وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف بلدية محافظة الدلم وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي، واطلع خلالها على منجزات 2021 واستعراض مستهدفات 2022 والتي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز جودة الاداء البلدي وربط الجودة برضا المواطن .

كما التقى سعادة وكيل الأمانة بمدراء الإدارات الخدمية و الإطلاع على عرض لمشاريع البلدية الجاري تنفيذها والمشاريع الاستثمارية القادمة

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية على أبرز المشاريع القائمة في المحافظة، بداية من مشروع طريق يربط محافظة الدلم بالمدينة الصناعية بطول 3250 م مرورا بمشروع إنشاء منتزة الضاحي بمساحة 320.000 م وفي نهاية الجولة زار مشروع إنشاء ساحة الاحتفالات المركزية بمحافظة الدلم بمساحة 13500 م

الجدير بالذكر أن بلدية الدلم خلال عام 2021 حققت المركز الأول في تنفيذ البلاغات الواردة إلى مركز البلاغات 940 والأفضل برضا المستفيد. كما حصلت في نفس العام على شهادة تقدير من الأمانة نظير جهودها في تحول المعاملات للنظام الالكتروني وتفعيل الخطاب الالكتروني في الخدمات البلدية