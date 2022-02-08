السعودية: #توظيف أكثر من 277 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص

قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي بن عبدالله الجعويني؛ إن الصندوق تمكّن من دعم توظيف أكثر من 277 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2021.

وأوضح الجعويني؛ في حفل إطلاق الهيئة العامة للصناعات العسكرية إستراتيجية القوى البشرية للقطاع العسكري، أن الصندوق حقق رقماً قياسياً في مستهدفات التوظيف، ويتطلع الصندوق لأن تكون الأرقام في السنوات القادمة أعلى من ذلك.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات العسكرية، بيّن أنه من خلال إستراتيجية الصندوق التي تم تحديثها أخيراً والتي تركّز على قياس الأثر والاستدامة الوظيفية، فقد وضع الصندوق أهدافاً واضحة، من ضمنها هدفان يتقاطعان بشكل كبير مع إستراتيجية الهيئة.

وذكر أن الهدف الأول يتمثل في دعم تنمية رأس المال البشري في السعودية بما يتوافق ويتناسب مع احتياجات سوق العمل، والهدف الثاني يتعلق بتعزيز المواءمة بين العرض والطلب.