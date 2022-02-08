” #البيئة” تعلن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية لوظائفها بنظام التعاقد على #الوظائف_الرسمية #وظايف_شاغرة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية الذين تقدموا لشغل وظائفها بنظام التعاقد على الوظائف الرسمية، والمعلن عنها بتاريخ 1443/05/05 هـ.

وأوضحت أن عدد المرشحين لهذه المقابلة بلغ 178 متقدماً ومتقدمة على 36 وظيفة، مشددة على المرشحين بإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم، اعتباراً من الأحد المقبل.

ونوهت على المرشحين بإحضار عدد من الوثائق منها الهوية الوطنية ونسخة منها، والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج ونسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

كما شددت على إحضار جميع المستندات وشهادات الخبرة، والحضور في الموعد والوقت المحدد لإجراء المقابلة، لافتة إلى أن أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني.