أول #آيفون في 2022 بدون #الشاحن الممغنط.. صدمة iPhone SE 3

كشفت توقعات الخبراء عن جوانب جديدة تتعلق بمواصفات هاتف آيفون iPhone SE الجديد من أبل “أول هواتف أبل 2022”.

ويتوقع أن يجذب هذا الهاتف أكثر من مليار مستخدم حاليا لأنظمة أندرويد، بالتحول لاستخدام أجهزة أبل.

وكشف تقرير لسللة التوريد “ماكوتاكارا” نقله موقع “أبل دبليو دي”، أن الهاتف لن يدعم أحدث وأكبر تقنيات MagSafe، الشاحن اللاسلكي الممغنط الشهير من أبل، في حين يتوقع أن يدعم iPhone SE الجديد الشحن اللاسلكي Qi.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن شركة أبل بدأت بالفعل في إنتاج كل من هاتف iPhone SE 3 و الجهاز اللوحي iPad Air الجديد.

ونقل الموقع تصريحات للخبير التقني، مارك جورمان قال إن شركة أبل تهدف حاليًا إلى عقد حدث افتراضي في مارس أو أبريل للإعلان عن iPhone SE 3.

ومن حدثها الذي يتوقع تنظيمه في مارس المقبل، سيتم الإعلان رسميا عن عدد من الميزات المنتظرة، عبر نظام التشغيل الجديد iOS 15.4 بنسخته التجريبية.

وأبرز هذه الميزات حتى الآن، هي ميزة استخدام خاصية التعرف على الوجه، أثناء ارتداء الكمامات الواقية، وهي الأزمة التي عانى منها مستخدمووسيتمكن مستخدمو هواتف أبل من تحقيق ذلك، من خلال خاصية جديدة تختبرها أبل حاليا باسم Face ID With A Mask في الإصدار التجريبي من iOS 15.4، وهذه الخاصية تعمل من خلال التعرف على “الميزات الفريدة حول منطقة العين لفتح قفل الهاتف”.

وستمنح هذه الخاصية مستخدمي هواتف آيفون القدرة على استخدام Face ID مع الكمامة بدلاً من استخدام Apple Watch لإلغاء قفل iPhone.

وللاستفادة نمن هذه الخاصية اتبع الخطوات التالية عند استخدام للنسخة التجريبية من نظام تشغيل iOS 15.4:

• بعد تثبيت iOS 15.4 لأول مرة (في النسخة التجريبية للمطورين في الوقت الحالي)، سترى شاشة البداية لإعداد Face ID مع الكمامة على iPhone 12 أو 13.

• إذا اخترت “الإعداد لاحقًا” في البداية، قم بالانتقال إلى الإعدادات ثم معرف الوجه ورمز المرور ثم استخدام معرف الوجه باستخدام الكمامة للرجوع إلى الميزة وتشغيلها

• اتبع المطالبات لإعادة تسجيل Face ID لاستخدامه مع الكمامة

• إذا كنت ترتدي نظارات في الفحص الأول، سيطلب منك iOS إزالتها للمرة الثانية

إذا كنت لا ترتدي نظارات حاليًا ولكنك تفعل ذلك في بعض الأحيان، فسترى الزر “إضافة نظارات” بعد إعداد الميزة كما توضح هذه اللقطات الإرشادية.