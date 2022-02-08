بدعم #التحالف.. #الجيش_اليمني يتصدى لهجوم #حوثي جنوب #مأرب

تصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة لهجوم شنته ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية لمأرب، فيما واصلت مقاتلات التحالف استهداف تجمعات وآليات الميليشيات في المنطقة.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية لـ العربية، أن قوات الجيش والمقاومة ألحقت بالميليشيات خسائر جمة شرق منطقة اللجمة في الجبهة الجنوبية لمأرب.

كذلك شنت هجوماً مضاداً تجاه تبة الشهيد في ذات الجبهة، فيما كبدت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية في الجبهة الجنوبية لمأرب.

في موازاة ذلك، واصلت قوات الجيش والمقاومة تقدمها في جبهات شمال غربي مأرب.

وباتت تتوسط المسافة بين مأرب وصنعاء بعد الدخول إلى أطراف وادي الجفرة في مديرية مجزر، وتقترب أكثر من الخط الرابط بين الجوف وصنعاء.

يشار إلى أن جبهات شمال غربي مأرب، شهدت اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وبين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ فجر الأحد الماضي في مختلف المحاور.

ونفذت قوات الجيش والمقاومة في السادس من الشهر الجاري، في مأرب هجوماً على مواقع الميليشيات الدفاعية في أطراف وادي الجفرة بمديرية مجزر، وتمكنت من تحرير أحد المواقع، بالإضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة مع فرار الميليشيات المرابطة في الموقع.