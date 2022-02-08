جامعة شقراء تنظم حملة للتوعية بمرض السرطان وطرق الوقاية بالدوادمي

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، يوم امس الاثنين 1443/7/6هـ، فعالية اليوم العالمي للسرطان، وذلك بمجمع المكان مول بمحافظة الدوادمي، بحضور عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمحافظة الدكتور ناهض القويز.

وتأتي مبادرة الجامعة في تنظيم هذه التظاهرة الصحية كأحد أدوارها في خدمة أفراد المجتمع، وسعيًا منها إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه والكشف المبكر للمرض والعلاج منه.

وشملت الفعالية تنظيم معرض توعوي يضم عروضًا تعريفية بالمرض وأبرز أعراضه ومسبباته، بالإضافة إلى مشاركة طلاب وطالبات الكلية في التعريف بالمرض وأعراض الإصابة به وتوضيح خيارات العلاج منه، إضافة إلى توزيع عدد من المطويات.

وقدم طلبة الكلية جملة من النصائح للزوار تتعلق بأهمية اكتشاف المرض مبكرًا وتسليط الضوء على أبرز مسبباته مثل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وانخفاض تناول الفاكهة والخضراوات، وقلة النشاط البدني.