‏‎#القيادة_المركزية_الأميركية : مقاتلات إف ـ 22 ستتصدى للطائرات #المسيرة قبل إطلاقها

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، أن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الدولة، مشيراً إلى أن واشنطن ستدعم الإمارات لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته.

وأضاف في حديث مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن بلاده تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار قبل أن يتم إطلاقها.

كذلك، قال الجنرال ماكينزي إن “على رغم من أن الهجمات على الإمارات مقلقة للغاية بالنسبة لنا، إلا أن لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة”، وتابع “أعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية”.

وأكد أن بلاده سارعت لدعم الإمارات عبر إرسال المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس كول) التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ الباليستية.

كما، أوضح أن المدمرة ستقوم بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة، بالإضافة إلى إرسال سرب من مقاتلات “إف – 22” المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم.

وبخصوص التقارير حول إمكانية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية والتأثير المحتمل لمثل هذه الخطوة، قال “سأترك التطرق لهذا الموضوع للدبلوماسيين الأميركيين”.

كذلك، أضاف أن “الحوثيين يتصرفون بشكل طائش وغير مسؤول وهم يهاجمون الإمارات ويستمرون في مهاجمة المملكة العربية السعودية”.