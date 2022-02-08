لتقوية إقتصادها.. #البحرين توافق على “ذهبية” الأجانب

‏وافق مجلس الوزراء البحريني على تقديم تأشيرة “ذهبية” لبعض الأجانب من أجل جذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين، وذلك ضمن خطة المملكة لتعزيز اقتصادها.

وأعلنت مملكة البحرين، استحداث تأشيرة إقامة دائمة جديدة، بهدف استقطاب المواهب والاستثمارات، في إطار توجه معظم دول الخليج لتقديم تأشيرات أكثر مرونة وأطول أمدًا، من أجل الصمود وسط منافسة اقتصادية إقليمية.

وفي الوقت الذي كان فيه الأجانب في دول الخليج يتمتعون عادة بتأشيرات قابلة للتجديد، سارية لبضع سنوات فقط، ومرتبطة بالعمل، مما يضع قيودا على إقامتهم، فإن تأشيرة الإقامة الذهبية التي أعلن عنها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الشيخ هشام بن عبدالله بن محمد آل خليفة، ستجدد إلى أجل غير مسمى وتمنح الحق في العمل بالبحرين، والدخول والخروج غير المقيد بحدود، بالإضافة لحق الإقامة لأفراد الأسر.

ونوه وكيل الوزارة بأن الهدف الرئيسي من هذه التأشيرة، خلق بيئة مناسبة لجذب المستثمرين، وذوي المواهب الفذة الذين يمكنهم الإسهام في النجاح المستمر للبحرين، في إطار رؤية البحرين 2030.

ولاستحقاق التأشيرة الجديدة يشترط أن يكون الشخص قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل، وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني شهريًا، ويضاف لهم من يمتلكون عقارات قيمتها أعلى من 200 ألف دينار بحريني، كما يمكن للمتقاعدين والموهوبين الذين يستوفون معايير وشروطا معينة الحصول على التأشيرة الجديدة.