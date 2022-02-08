السعودية تبدأ رحلاتها إلى #المغرب

أعلن المغرب فتح أجوائه أمام رحلات الطيران الدولية، بعد إغلاق دامَ أكثر من شهرين لمكافحة تفشي المتحور أوميكرون؛ مما تسبب في تأثر قطاع السياحة بخسائر فادحة بسبب الإغلاق.

وعاد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى الحركة والنشاط مجددًا، بعد وضع خيمة فحص لإجراء تحليل سريع بعد الوصول مباشرة، والفحوص المخبرية لتشخيص الإصابة.

شروط السفر للمغرب:

1- إبراز شهادة التطعيم ضد الفيروس بلقاحات معتمدة (هي نفس اللقاحات بالسعودية).

2- إبراز تحليل بنتيجة سلبية لفحص بي سي آر، لا تزيد مدتها على 48 ساعة من موعد الوصول للمغرب.

3- عمل فحص سريع فور الوصول.

4- إخضاع السياح لفحوص مخبرية أخرى في الفنادق، بعد 48 ساعة من وصولهم.

وتطير إلى المغرب من السعودية 7 شركات بواقع 14 رحلة أسبوعية، وهي:

– الخطوط السعودية

– الخطوط الملكية المغربية

– طيران العربية

– شركة مصر للطيران

– طيران أير كايرو

وتمثل السياحة المغاربية 7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2019، وسجلت عائدات السياحة الخارجية تراجعًا بـ90 مليار درهم (قرابة تسعة مليارات دولار) خلال العامين الماضيين، وفق أرقام رسمية.