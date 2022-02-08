خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بعلاج زوجة إعلامي لبناني في #الرياض

كشف الإعلامي اللبناني، طارق أبو زينب، عن صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاج زوجته في الرياض.

وأوضح “أبو زينب” أن زوجته تعاني مرض السرطان لذا وجه نداء استغاثة من لبنان إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل نقلها إلى المملكة لعلاجها، لافتا إلى أن خادم الحرمين الشريفين أصدر بالفعل موافقته بإخلاء طبي لها وعلاجها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واصفا الرياض بأنها عاصمة القرار العربي والإسلامي، وأن السعودية مملكة الإنسانية.