الأرصاد: تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق ‎#المملكة لمدة 4 أيام

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق ‎المملكة ابتداءًا من الغد إلى ‎السبت 9- 2022/2/12م.

وكان المركز الوطني توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة.

في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة قد تخللها سحب رعدية ممطرة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير والباحة والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة قد يصل إلى 60كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة.