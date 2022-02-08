رسميا.. استقالة الرئيس التنفيذي لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، استقالة فيران ريفرتر، من منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: “أبلغ فيران ريفرتر رئيس النادي خوان لابورتا، اليوم، رغبته في الاستقالة من منصبه الرئيس التنفيذي لأسباب شخصية وعائلية”.

وأضاف: “ستدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ بمجرد أن يعين النادي مديرًا تنفيذيًا جديدًا”.

وتابع: “عين ريفرتر في منصبه يوم 1 يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين قاد مشروعًا لإعادة هيكلة النادي والخطة الاستراتيجية 2021-2026، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات مثل إعادة هيكلة الديون، والحصول على موافقة أعضاء النادي على تمويل مشروع (بارسا إسباي)، جنبًا إلى جنب مع تخفيض الرواتب والاتفاق مع شركاء جدد، وغيرها”.