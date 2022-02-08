افتتاح نفق طريق التحلية مع طريق المدينة بجدة

حررت أمانة جدة، اليوم، الحركة المرورية داخل نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” مع طريق المدينة في الاتجاهين، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وذلك ضمن أعمال المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 240.393.735 ريالا، ويهدف إلى تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، وتُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح المدير العام للطرق والجسور المهندس صالح البخاري، أن مشروع النفق نُفذ على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة بطول 650م متضمنًا مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير، مضيفًا أن ذلك سيسهم في تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة، وسيضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية وأسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.