إصابة وزير دفاع أوكرانيا بفيروس كورونا

أعلنت وسائل أنباء عن إصابة وزير دفاع أوكرانيا أوليكسي ريزنيكوف بفيروس كورونا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في وقت متأخر الاثنين 8 فبراير 2022 إن الجيش الأوكراني سينفذ مناورات عسكرية بداية من العاشر من فبراير وحتى 20 فبراير ، ردا على المناورات العسكرية الروسية في روسيا البيضاء بالقرب من حدود أوكرانيا الشمالية.

وصرح ريزنيكوف لأحد قنوات التلفزيون المحلية بأن الجنود الأوكرانيين يجرون تدريبات مختلفة باستمرار، وبداية من العاشر من فبراير سيبدأون بتنفيذ مناورات باستخدام طائرات مسيرة من طراز بيرقدار وصواريخ من طراز (جافلين) و(إن.إل.إيه.دبليو) المضادة للطائرات المقدمة من شركائهم الأجانب.