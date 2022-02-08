أمريكا.. مصادرة وحدات بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة وحدات من عملة البيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار بعد سرقتها خلال عملية قرصنة في عام 2016.

وقال المدعون الأمريكيون إنهم تمكنوا من تتبع الأموال المسروقة من منصة “بيتفينكس Bitfinex” والتي كانت تقارب 120 ألف وحدة بيتكوين، من خلال شبكة معقدة من المعاملات التي تم إجراؤها بغرض إخفاء أصول العملة المشفرة.

وأشار المدعون إلى أن العملات المشفرة المسروقة تم تحويلها إلى محفظة يسيطر عليها “إيليا ليشتنشتاين” البالغ من العمر 34 عامًا وزوجته “هيذر مورغان”، حيث تم القبض عليهما في مانهاتن استعدادًا لتحويلهما للمحكمة بتهمة التآمر لارتكاب جرائم غسل أموال واحتيال.

وقال مساعد المدعي العام “كينيث بوليت”: “اليوم يوضح تطبيق القانون الفيدرالي مرة أخرى أنه يمكننا تتبع الأموال من خلال البلوكشين، وأننا لن نسمح للعملة المشفرة أن تكون ملاذا آمنا لغسل الأموال أو أن تكون منطقة فوضى داخل نظامنا المالي”.