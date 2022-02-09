ارتفاع #أسعار_النفط.. و#برنت عند 91.19 دولار #عاجل

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد جلستين من الخسائر؛ حيث أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، ما عوض مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات من إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 41 سنتًا أو 0.5% إلى 91.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.74 دولاراً للبرميل بارتفاع 38 سنتا أو 0.4%.

وتراجعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، بمقدار 2 مليون برميل.