إصابات #كورونا العالمية إلي 402 مليونا والوفيات 5.8 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 401 مليون و182 ألفا و406 مصابين، حتى صباح الأربعاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و782 ألفا و814 حالة، فيما تعافى 321 مليون و66 ألفا و246 حالة.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 71365 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1217 وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 42.410.976 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 505.279 حالة.

كما سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1470161 إصابة، منها 87262 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29601 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1354298 حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) يوم الثلاثاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 106634.

وقالت اللجنة في بيان إن 73 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

كما سجلت كوريا الجنوبية 49 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى مليون و131 ألفا و248 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 21 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6943 شخصا.