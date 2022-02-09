عاجل.. الزكاة والضريبة والجمارك تعلن إعادة افتتاح #منفذ_الدرة بعد إغلاقه مؤقتًا

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعادة افتتاح منفذ الدرة في محافظة حقل بمنطقة تبوك، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ في 26 ديسمبر الماضي، حيث سيبدأ المنفذ تقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين، ابتداءً من اليوم عند الساعة 12:00 ظهرًا.

وأضافت الهيئة أنها أتمت أعمال الصيانة في المنفذ بنسبة 100% قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه، حيث جرى تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصل من جميع الجهات العاملة فيه.

يُشار إلى أن الهيئة مع بدء إغلاق منفذ الدّرة دعت المسافرين القاصدين للمنفذ من الجانبين السعودي والأردني إلى التوجه لمنفذ “حالة عمّار” بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث يُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من و إلى المملكة أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور.