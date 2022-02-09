إنتر ميلان يطيح بمدربه السابق #مورينيو وروما من كأس إيطاليا

سجل أليكسيس سانشيز هدفاً بتسديدة مذهلة، ليقود إنتر ميلان للفوز 2-0 على روما في دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم، ويطيح بمدربه السابق جوزيه مورينيو من المسابقة.

وحظي مورينيو باستقبال حافل من المشجعين في استاد سان سيرو في مباراته الأولى ضد فريقه السابق كمدرب.

وسجل إيدن جيكو هدف التقدم لإنتر بعد دقيقتين، وكان نيكولو باريلا قريباً من إضافة الهدف الثاني لكنه سدد بقوة في العارضة.

وأطلق التشيلي سانشيز تسديدة هائلة في الزاوية العليا للمرمى من 25 ياردة في الشوط الثاني، ليصعد بإنتر للعب في الدور قبل النهائي ضد الفائز من مباراة الأربعاء بين ميلان ولاتسيو.

وكانت الليلة مفعمة بالمشاعر للمدرب مورينيو الذي قاد إنتر لحصد لقب الدوري مرتين متتاليتين، كما حقق ثلاثية لا سابق لها من الألقاب لهذا النادي خلال وجوده في الفترة من 2008 وحتى 2010.

وهتفت جماهير إنتر باسم مورينيو ورفعت لافتة كُتب عليها “مرحباً جوزيه في بيتك”.

ويلعب يوفنتوس ضد ساسولو وفيورنتينا ضد أتالانتا في باقي منافسات دور الثمانية لكأس إيطاليا يوم الخميس.