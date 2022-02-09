أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 192.84 ريال

أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 220.39 ريال (58.77 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 192.84 ريال (51.43 دولار).

كما انتعش سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، إلى نحو 165.30 ريال (44.08 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 128.56 ريال (34.28 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، ارتفاعًا، إلى نحو 6858.75 ريال (1829 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1542.76 ريال (411.40 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.08%، أو ما يعادل 1.50 دولار، إلى 1829.40 دولار للأوقية، وذلك في الساعة 0615 بتوقيت جرينتش خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.