الصراع يشتد بين حمد الله وتاليسكا قبل قمة #الاتحاد و #النصر #الاتحاد_النصر

يشتد الصراع بين عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد وأندرسون تاليسكا مهاجم النصر داخل الملعب وخارجه، وتلوح في الأفق قمة مرتقبة يوم الجمعة بين الغريمين المتنافسين على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويعيش الاتحاد المتصدر، الذي لم يحقق لقب الدوري منذ موسم 2008-2009، والنصر صاحب المركز الثاني بفارق ست نقاط حالة رائعة في الفترة الأخيرة ويحقق الفريقان انتصارات متتالية.

ولدى الاتحاد 44 نقطة من 18 مباراة وفاز في آخر تسع مباريات، بينما يملك النصر 38 نقطة من 19 مباراة وفاز ثماني مرات في آخر تسع مباريات ويبدو الصراع قويا على القمة.

وفي الجولة الماضية يوم الأحد، انتصر الاتحاد 4-0 على أبها بفضل ثنائية من حمد الله، وفاز النصر 4-1 على الطائي بفضل ثنائية من تاليسكا أحدهما هدف مذهل بكعب القدم.

وما يضيف من إثارة القمة بين العملاقين ليس فقط الصراع داخل الملعب بين حمد الله، هداف النصر السابق المنتقل إلى الاتحاد بعد فسخ عقده مع ناديه، وزميله السابق تاليسكا بل ذهب الأمر لأبعد من ذلك.

وأجرى تالسيكا مقابلة تلفزيونية منذ أيام وأطلق تصريحات مثيرة للجدل عن حمد الله وقال عبر مترجم إن “علاقته كانت متوترة بالمهاجم المغربي واتهمه بافتعال المشاكل في غرفة اللاعبين”، كما أكد أنه كان يفكر في الرحيل بعد ثلاثة أشهر من انضمامه بسبب هذا اللاعب.

ولم يرد حمد الله، الفائز مع النصر بلقب هداف الدوري في موسمي 2018-2019 و2019-2020، بشكل علني بعد، بينما ذكرت تقارير محلية أن اللاعب المغربي تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط السعودية ضد تاليسكا الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفاً.

وإذا كان تاليسكا خطف الأضواء هذا الأسبوع بهدفه المذهل بكعب القدم، فإن حمد الله حظي أيضا بإشادة الكثيرين لكن بسبب موقف إنساني.

وأعلن حمد الله يوم الأحد أنه سيهدي “منزلاً مجهزاً بالكامل” لأسرة الطفل المغربي ريان الذي توفي وعمره خمس سنوات بعدما سقط في بئر وظل عالقاً على عمق 32 متراً لمدة خمسة أيام في واقعة جذبت اهتماما كبيرا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيمني النصر نفسه بأن يكون المهاجم القوي فينسن أبو بكر جاهزاً لخوض القمة، بعدما فاز بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية برصيد ثمانية أهداف وساهم في حصول الكاميرون على المركز الثالث.

وسيحاول الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة فرض الضغط بشكل مبكر قبل القمة المرتقبة، عندما يلعب في افتتاح الجولة يوم الخميس ضد ضمك صاحب المركز الخامس.

ويأتي الهلال حامل اللقب رابعاً برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، لكنه يرتبط باللعب في كأس العالم للأندية في الإمارات، حيث بلغ الدور قبل النهائي وسيلعب ضد تشيلسي بطل أوروبا اليوم الأربعاء.