سعود_الطبية: استنفار طواقم طبية لإنهاء قائمة الانتظار المتراكمة لعمليات البدانة

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية في تخفيض قائمة الانتظار بمعدل 90% حتى نهاية عام 2021م، وذلك من خلال مبادرة لتحسين الأداء (PIP) في الفترة من سبتمبر 2020 ولغاية ديسمبر 2021.

وتم استنفار طاقم المركز للعمل بأقصى طاقة ممكنة على مدار خمسة أيام في الأسبوع بواقع 4-5 عمليات يوميا.

وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية د.إبراهيم العنزي، أن الآثار التي سببتها جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومن ضمنها توقف إجراء العمليات الجراحية الروتينية، ارتفع بسببها عدد المرضى المسجلين على قائمة الانتظار في المركز في بداية سبتمبر 2020م إلى حوالي ألف مريض، فتضاعفت فيها فترة الانتظار نتيجة لذلك بحوالي 5 مرات قياسًا بعام 2019م حتى وصلت إلى 24 شهرًا.

وأضاف: بناء على ذلك، قام المركز بالتعاون مع قسم تنسيق العمليات في المدينة بعمل مبادرة لتحسين الأداء (PIP) في الفترة من سبتمبر 2020 ولغاية ديسمبر 2021 م يهدف لتقليل قائمة الانتظار وتقليص وقت الانتظار في عمليات جراحة البدانة.

وأشار د.العنزي إلى أن المبادرة تمحورت على رفع كفاءة العمل في المركز وتحديث سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالمركز.

كما تم تعديل واستحداث عدد من النماذج الطبية المستخدمة لتحسين جودة الأداء وخدمة المرضى، والتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة لتوجيه مرضى البدانة الى أقرب مركز لمكان سكنهم بما يسهل الوصول للخدمة ويخفف الأعباء والتكاليف على المرضى.

وأن المركز ينوء بعبء كبير لعلاج المرضى من خارج نطاق خدمة المركز، في إطار تجمع الرياض الصحي الأول إذ بلغت نسبة المرضى على قائمة الانتظار من خارج نطاق خدمة مدينة الملك سعود الطبية إلى حوالي نصف الحالات المسجلة على قائمة الانتظار في سبتمبر 2020م.

ونوه د.العنزي بأنه تم توسيع الخدمة الى مستشفى الإيمان ضمن تجمع الرياض الصحي الأول وإجراء عدد من العمليات الجراحية ذات الخطورة المنخفضة من قبل الفريق الطبي لمدينة الملك سعود الطبية والتنسيق مع مركز جراحة البدانة في مستشفى الملك سلمان بالرياض لاستقبال عدد من حالات الانتظار ذات الخطورة المنخفضة.

وأفاد د.العنزي أنه تم استنفار طاقم المركز للعمل بأقصى طاقة ممكنة على مدار خمسة أيام في الأسبوع بواقع 4-5 عمليات يوميًا، وتم ولله الحمد تخفيض قائمة الانتظار بمعدل 90% حتى نهاية عام 2021م وأنه جاري العمل على وضع خطة متكاملة لرفع عدد العمليات الجراحية في المركز مع تقليل وقت الانتظار بما يتلاءم مع سياسات وزارة الصحة والمعايير العالمية في هذا الخصوص.