السفارة_الأمريكية تحذف تحذيرا بشأن هجوم صاروخي على #الإمارات

حذفت السفارة الأمريكية لدى أبو ظبي بيانا نشرته اليوم على موقعها الرسمي، حذرت فيه رعاياها بالإمارات، من هجمات صاروخية أو عبر طائرات بدون طيار “درون” محتملة، قد تتعرض إليها الإمارات.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيانها المحذوف قائلة: “هناك تقارير عن احتمال وقوع هجوم صاروخي، أو عبر طائرة بدون طيار، فوق أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم 9 فبراير 2022”.

وأضافت محذرة: “تنصح السفارة المواطنين الأمريكيين باتباع إجراءات السلامة المذكورة أدناه على الفور والبقاء في حالة تأهب في حال وقوع هجمات مستقبلية إضافية”، بالإضافة إلى نشرها “الإجراءات الواجب اتخاذها” في حال وقوع حادث، وبعده.