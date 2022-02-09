إصابات جديدة بفيروس #كورونا في أولمبياد بكين

أعلن منظمو أولمبياد بكين، اليوم الأربعاء، عن وجود خمسة حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالمشاركين في دورة الألعاب الشتوية.

ومن بين المصابين الجدد يوجد ثلاثة رياضيين أو أعضاء بالفرق.

وتم اكتشاف الحالات بعد إجراء 70 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا الثلاثاء.

يذكر أن كل المشاركين يتم فصلهم عن الشعب الصيني- هذا يتضمن الجميع بداية من الرياضيين إلى الصحافيين.

ولتحديد المصابين في أسرع وقت ممكن، فإن كل مشارك في الحلقة يجب أن يخضع لفحص يومي.

الإصابات الجديدة رفعت العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في دورة الألعاب الشتوية ببكين إلى 398 منذ 23 يناير.