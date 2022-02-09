بنك_الرياض يبدأ طرح #صكوك مقومة بالدولار

أعلن بنك الرياض، عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، حتى يوم غد الخميس.

وقال البنك في بيان على “تداول السعودية”، إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

كان بنك الرياض قد أعلن عن عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي “الصكوك” من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وطرحها داخل وخارج السعودية على مستثمرين مؤهلين.

وقال البنك إن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار مضافاً إليها مضاعفات لا تقل عن ألف دولار، ويُحدد سعر طرح الصك حسب ظروف السوق، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

ويُحسب عائد الصك حسب ظروف السوق، وتكون مدة استحقاق الصك دائمة بدون تاريخ، ويجوز في بعض الحالات استرداد الصكوك كما هو موضح في تعميم الطرح.

وعين شركة إتش إس بي سي وشركة الرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب لعقد مكالمات مع المستثمرين.

ويهدف الطرح إلى دعم قاعدة رأس مال البنك وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية.