حقيقة دمج #أبشر و #توكلنا #عاجل

كشف مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري عدم صحة الأخبار المتداولة حول دمج تطبيقي «أبشر» و«توكلنا».

وأضاف الأمير بندر بن عبدالله خلال جلسة حوارية في مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي بعنوان «دور الابتكار في تحقيق رؤية المملكة 2030» الذي ينظمه معهد الإدارة العامة أن تصريح أحد الزملاء في وقت سابق كان عفوياً ووجهة نظر فقط، وتناقلته وسائل الإعلام، لكن لا يوجد توجه لشيء من هذا النوع.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية أن تطبيق «أبشر» له مجاله في خدمات الوزارة، وتطبيق توكلنا له مجاله الوطني المعروف، وبينهما تكامل كبير جداً، وأعتقد أن الوطن بحاجه لهما معاً.

وبين الأمير بندر بن عبدالله أن تطبيق أبشر أمامه طريق طويل حتى يغلق فجوات كثيرة في التحول الرقمي داخل وزارة الداخلية، وهذا يحتاج عملاً لصيقاً جداً بالعاملين في الميدان.

ومن جهته أكد مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت أن تطبيقي أبشر وتوكلنا متكاملان مع بعضهما، والفكرة هي التكامل بين التطبيقين، ولكن لا يوجد أي توجه لدمج التطبيقين.