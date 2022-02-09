” #الأمن_السيبراني” يحذر من ثغرات في منتجات ” #مايكروسوفت”

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الأربعاء)، من خطورة عدد من الثغرات في بعض منتجات “مايكروسوفت”، منها Microsoft OneDrive، وMicrosoft Teams، وAzure Data Explorer.

وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتجاوز آلية الحماية، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وأضاف أن المهاجم يمكن أن يستغل الثغرات أيضا في تنفيذ هجمة حجب الخدمة “DoS attack”، وهجوم انتحال الشخصية “Spoofing attacks”، مشددًا على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة من خلال الموقع المخصص لذلك.