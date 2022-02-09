افحص هاتفك فورا.. ” #جوجل” تحظر تطبيقا خطيرا في ” #أندرويد”

حث فريق الأمان في Pradeo، مستخدمي أجهزة «أندرويد» على التحقق من هواتفهم بعد اكتشاف تطبيق خطير يمكن أن يسرق التفاصيل المصرفية الشخصية.

وبحسب «البيان» أصدر الفريق، الذي وجد تطبيقاً مشهوراً يسمى «2FA Authenticator» قادراً على تثبيت برامج ضارة على أجهزة «أندرويد» بعد تنزيله، تحذيراً كون هذا التهديد هو أسوأ الأنواع من التطبيقات، ويُعلن عنها على أنها تساعد في الحفاظ على أمان الأجهزة عن طريق إضافة طبقات إضافية من الأمان.

ويعد التهديد خطيراً للغاية لدرجة أنه بمجرد تنبيه قوقل بالمشكلة الأسبوع الماضي، حظرت التطبيق على الفور تقريباً من متجر «بلاي».