” #إحسان”: التبرعات تجاوزت مليارًا و250 مليون ريال

أكدت منصة “إحسان” أن العطاء المستمر والإحسان للفئات المحتاجة؛ أسفر عن جمعها تبرعات بلغت أكثر من مليار و250 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عدد عمليات التبرع بلغ 18 مليونًا و300 ألف عملية.

وجاءت منظومة “إحسان” الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخ (13 / 08 / 1441هـ) لتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ وذلك بهدف تعزيز دور السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

وتهدف المنصة الخيرية، التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بدعم من القيادة الرشيدة، لتمكين القطاع غير الربحي والتنموي، وتوسيع أثره، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع.

كما تهدف إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، وكذلك التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها.