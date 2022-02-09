روسيا وأوكرانيا.. “كييف” تطلب أنظمة دفاع صاروخية و”موسكو” تحذر

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن روسيا قالت اليوم الأربعاء إن طلب أوكرانيا لأنظمة دفاع صاروخية من طراز (ثاد) من الولايات المتحدة يعد نوعا من أنواع “الاستفزاز”، وإن بحث تقديم مثل هذه الإمدادات بجدية سيمثل انتكاسة للأزمة الأوكرانية.

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على تقرير إعلامي روسي قائلا إن كييف قدمت الطلب. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله إنه إذا بحثت واشنطن بجدية تقديم مثل هذه الإمدادات فإن ذلك سيقلص احتمالات الوصول إلى حل دبلوماسي للمواجهة بشأن أوكرانيا.

وفي تصريحات منفصلة ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن الكسندر بانكين، وهو نائب آخر لوزير الخارجية الروسي، قال إن موسكو ترغب في إنهاء التوتر بشأن أوكرانيا والمطالب الأمنية الروسية من الغرب بطريقة دبلوماسية.