مبعوث سوداني في إسرائيل.. هل يتم تطبيع العلاقات؟

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن مسؤولا سودانيا يزور إسرائيل حاليا سعيا لتعزيز العلاقات. بحسب “رويترز”.

وأضاف المصدر أن المبعوث الرئاسي وصل إلى إسرائيل في بداية الأسبوع. ولم يصدر تأكيد بعد من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية.

وتحرك السودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.

ويتبادل مبعوثون الزيارات بين البلدين منذ ذلك الحين على الرغم من عدم توقيع أي اتفاق رسمي.

ويُنظر إلى الجيش السوداني على أنه قاد التحرك للتطبيع مع إسرائيل بينما كانت الجماعات المدنية أكثر ترددا في ذلك.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول منهيا شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بدأت بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.