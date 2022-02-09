جيبوتي تعلن دعم طلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 #اكسبو_الرياض

أعلنت جمهورية جيبوتي، عن دعمها لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

جاء ذلك في مذكرة رسمية تلقتها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية جيبوتي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي.

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، عن شكره وتقديره لجمهورية جيبوتي الشقيقة، لهذا التأييد الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وأخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.

من جانبه، قال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: “إنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين قيادتي وشعبي جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية، والثقة بالقدرات الكبيرة للمملكة وما يميزها إقليمياً ودولياً ومكانتها الجيوسياسية والاقتصادية، فإن جمهورية جيبوتي تدعم طلب المملكة لاستضافة الرياض للمعرض الدولي إكسبو 2030، الذي سيكون متزامناً بإذن الله تعالى مع عام تحقيق الرؤية السعودية 2030 لمستهدفاتها الوطنية والدولية في التنمية والريادة “.

وأكد أن جمهورية جيبوتي، ستسهم في حشد الدعم والتأييد اللازمين لهذا الحدث العالمي لإنجاح تنظيمه في الرياض.