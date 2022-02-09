زعيم المعارضة التركية يعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية ويتحدى أردوغان

أعلن كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن نيته المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية.

وخلال اجتماع لحزبه في البرلمان، تحدث كمال كيليتشدار أوغلو بوضوح عن نيته الترشح لرئاسة تركيا، بعد أسابيع من الإجابات الغامضة على الأسئلة المطروحة في هذا الصدد، وفق صحيفة “زمان”.