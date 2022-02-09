تغريدة لوكيل #الصحة عن “زومبي كورونا” تلقى تفاعلا كبيرا

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إنه بعد مرور عامين من تقديم اللقاحات ودعوى التعديل الجيني؛ لم يرصد أي زومبي حول العالم.

وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”: “دعوى رفض الاعتماد الطارئ سقطت بحصول أول لقاح كوفيد على الاعتماد الكلي في أغسطس ٢٠٢١.. ودعوى العقم سقطت بعشرات الدراسات التي تنفي ذلك و معدلات الخصوبة خير دليل”.

وتابع: “دعوى قتل الرياضيين والمراهقين بالتهاب عضلة القلب ملايين الجرعات ولم يثبت وفاة واحدة بسبب التهاب عضلة القلب الناجمة عن اللقاح”.

وأكمل: “دعوى التعديل الجيني سقطت بمرور سنتين ولم يرصد اي زومبي حول العالم.. دعوى الابادة للجنس البشري سقطت بملايين الارواح التي انقذها الله بهذه اللقاحات”.