الصحة العالمية: تصاعد كبير للإصابات والوفيات بكورونا في الشرق الأوسط

كشف مسؤولون بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الأربعاء أن دول الشرق الأوسط شهدت تسارع وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الأسابيع الستة الماضية بسبب انخفاض معدلات التطعيم. وحصل أكثر من 35 بالمئة من سكان المنطقة على تطعيم كامل. لكن المنظمة تؤكد أن ربع دول المنطقة لم تصل بعد إلى نسبة العشرة بالمئة من تغطية التحصين.

شهدت دول الشرق الأوسط تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الستة الماضية بسبب انخفاض معدلات التطعيم، وفق تأكيد مسؤولين بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي بالمنطقة الأربعاء.