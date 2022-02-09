أمين جدة: المشاريع الجديدة ستجعل جدة مدينة سياحية وسنزيل 34 حيا عشوائيا .. وهذه آلية تعويض السكان

قال أمين محافظة جدة، صالح التركي، إن الأحياء العشوائية أصبحت مركزًا للعصابات، وبجدة يوجد ما يقارب 240 مليون متر مربع من المناطق العشوائية، وبسبب سيطرة العمالة المخالفة، هرب الناس من وسط جدة.

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و أكد أن وجود العشوائيات عرقل التنمية في جدة ومنع إيصال الخدمات لبقية الأحياء.

وأضاف: “يوجد 64 حيًا عشوائيًا سنزيل منها 34 بالكامل،و الحرائق المتكررة في الأحياء العشوائية سببها تمديدات الكهرباء المخالفة

و تابع إن الأحياء العشوائية باتت وكرًا لعصابات العمالة المخالفة

و أوضح أنه تم نقل 102 أسرة سعودية ساكنة بحي غليل لمشاريع وزارة الإسكان، ويوجد 5000 وحدة سكنية تقريبًا ستقدم للمواطنين الساكنين بالأحياء العشوائية.

وبين أن المدارس المتهالكة في الأحياء العشوائية سيتم إزالتها، والحديثة سيتم الإبقاء عليها.

وقال إن الأمانة حريصة على أن تحافظ على النسيج العمراني لمدينة جدة، وإن منطقة قصر خزام ستكون منطقة “وسط جدة”

إزالة الأحياء العشوائية كانت حلم لكنها أصبحت حقيقة.