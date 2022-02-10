طقس_الخميس: غبار وأتربة وتدني الرؤية بمعظم مناطق المملكة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة خاصة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض كذلك على الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.