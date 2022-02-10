مصرع 92 شخصاً في إعصار مدغشقر

أعلنت السلطات في مدغشقر ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “باتسيراي” إلى 92 شخصاً، وإصابة حوالي 95 ألف شخص بجروح، وعزل عدد من القرى يصعب الوصول إليها.

وقدر برنامج الأغذية العالمي في بيان أن يصل عدد المتضررين من الإعصار في كامل أنحاء الجزيرة إلى نحو 600 ألف شخص، مؤكداً نزوح 150 ألف شخص، لا سيما بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في تشكل فيضانات وانهيارات طينية، وغمر آلاف المنازل بالمياه وتدمير محاصيل زراعية كبيرة.

وأفادت منظمات إغاثية أخرى بأن هناك ما يقرب من 10 آلاف طالب غير قادرين حالياً على الذهاب إلى المدارس بعد أن دمرت السيول والرياح العاتية 1203 فصول دراسية تماماً، فضلاً عن تضرر 53 مركزاً للصحة.

وكان الإعصار “باتسيراي” قد اجتاح مدغشقر, الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا يوم السبت الماضي، واستمر حتى يوم الأحد.