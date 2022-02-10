إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 400 مليون والوفيات 6.1 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 400.25 مليون والوفيات لـ 6.136.871 ملايين، وفقا لإحصاء وكالة رويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) أمس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات إلى 106663 .

وقالت اللجنة في بيان إن سبع إصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 24898 إصابة جديدة بفيروس كورونا و743 وفاة أخرى يوم الأربعاء.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و192008، والوفيات إلى 310627.

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا يوم الأربعاء بلغت 54122، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي مليونا و185361 .

كما سجلت البلاد 20 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6963 حالة.