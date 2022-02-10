وظائف أكاديمية للجنسين في #جامعة_شقراء

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للمواطنين والمواطنات من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في عدة تخصصات على رتبة أستاذ مساعد بنظام التعاقد في مختلف فروع وكليات الجامعة.

وأوضحت الجامعة التخصصات المطلوب شغلها، ومنها رياضيات، ولغة إنجليزية، والقانون، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، وحاسب آلي، وفيزياء، ونقل وطرق، والحراريات والطاقة، ونساء وولادة، وجراحة عامة، وطب أشعة.

وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات الراغبين في شـغل هذه الوظائف إلكترونيا خلال الفترة من يوم الأحـد المقبل، حتى يوم الإثنين الموافق 21 فبراير الحالي من خلال موقعها الإلكتروني.