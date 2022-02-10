“الحصيني”: الأمطار ستهطل على هذه المناطق بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يطرأ اليوم (الخميس) ارتفاع في الحرارة على معظم المناطق، وسيتراوح هذا الارتفاع من 4 إلى 6 درجات مئوية.

وأوضح “الحصيني” أن ذروة الارتفاع في درجة الحرارة سيكون يوم غد (الجمعة)، حيث تميل الأجواء للحرارة، في حين يتسرب هواء بارد مع رياح اعتبارًا من مساء يوم غد على المناطق الشمالية، وستؤثر هذه الأجواء من يوم السبت إلى المناطق الوسطى ثم الغربية والشرقية.

ورجح نشاط رياح وهطول أمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة، وستكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، وبين المربع عفيف وشقراء والقصيم والزلفى وجنوب المدينة المنورة، وشرق المنطقة الشمالية .