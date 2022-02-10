ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند هذا الرقم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الخميس 10 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع صعود سعر الذهب الفوري في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 221.41 ريال (59.02 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 193.74 ريال (51.64 دولار).

كما انتعش سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، إلى نحو 166.06 ريال (44.27 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 129.16 ريال (34.43 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، ارتفاعًا، إلى نحو 6886 ريال (1836 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1550 ريال (413.15 دولار).

وعالميا، علقت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تقدم أدلة جديدة حول وتيرة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1833.99 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش ، ليقترب من أعلى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 1835.60 دولارًا. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1835.40 دولار.