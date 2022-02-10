“الإنماء طوكيو مارين”: عميل يقاضي الشركة ويطلب تعويضا عن أضرار #كورونا بـ 287 مليون #تاسي #تداول

أعلنت “الإنماء طوكيو مارين” أن أحد العملاء رفع دعوى لدى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ضد الشركة بشأن مطالبة تأمينية وتعويض بقيمة 287 مليون.

وقالت في بيان لها اليوم على (تداول) إن الشركة المدعية عميلة لديها وتم التأمين لها ضد جميع المخاطر للممتلكات للفترة من 2020 – 2021 بمبلغ وقدره (386 ألف) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف ريال.

وتدعي المدعية تعرضها للضرر بسبب جائحة كورونا وتطلب من الشركة التعويض عن الاضرار التي لحقت بها والحكم لصالحها استنادا للاتفاقية بمبلغ وقدره (287 مليون) مئتان وسبعة وثمانون مليون ريال.

وحول الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى قالت الشركة إنه لايمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.

موضحة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه، حيث لايمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية.

وتقوم الشركة بدراسة القضية وفق المستندات التي تم تقديمها من الطرف الاول من خلال تبادل المذكرات وعلى ضوء ذلك ستقوم الادارة القانونية بدراسة القضية وإعداد الرد المناسب.