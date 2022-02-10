94.3 % نسبة التعافي من #كورونا بالسعودية.. وإعطاء 106 ملايين جرعة #لقاح بالخليج

كشف مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، والتي تجاوزت 106 ملايين جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 94.3%، فيما أعلنت وزارة الصحة أنَّه تمَّ إعطاء أكثر من 59 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وأوضح مركز الإحصاء عبر «تويتر»، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (3321437) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (3056368) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (20010) حالة.